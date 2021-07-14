За первые две недели июля в Украине уже заключили 665 земельных сделок в рамках действующего рынка земли.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

По статистике ведомства, больше всего сделок о купле/продаже земли заключено в Полтавской области (площадь — 154 га). На втором месте — Харьковская область (119,2 га), на третьем — Днепропетровская (72,7 га).

Общая площадь земель, на которые заключены сделки в Украине по состоянию на 14 июля — 774 га.

Также Министерство предоставило данные о количестве заключенных сделок по регионам. В Полтавской области — 86, в Киевской области — 77, в городе Киеве — 16, в Винницкой области — 66.

СМИ сообщают, что нижний порог цены, за которую в Украине покупают землю — от 2700 грн за гектар.

В Украине с 1 июля открылся рынок сельскохозяйственной земли. Граждане страны могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. При этом под запретом купли-продажи останутся государственные и коммунальные сельскохозяйственные земли. Как провести покупку земли.