В Украине зафиксировано 547 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были были госпитализированы 409 человек, умерли — 25, выздоровели — 797.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Израиль анонсировал третий этап клинических испытаний вакцины против COVID-19 Brilife. Она разработана Израильским институтом биологических исследований (IIBR). В исследовании примут участие десятки тысяч добровольцев в Украине, Грузии и Израиле.

Системный аналитик Евгений Истребин предупреждал, что в Украине в течение ближайших нескольких недель может резко увеличиться число новых случаев коронавируса. Эксперт говорит, что уже сейчас нужно принимать срочные меры, ускоряя вакцинацию людей из групп риска, иначе катастрофической ситуации не избежать.

