На решение Верховного суда о незаконности увольнения бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого подадут апелляцию. У президента Владимира Зеленского считают, что он действовал законно. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк. "Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае", — отметил Подоляк. Он также отмечает, что Тупицкий должен получить справедливый приговор как лицо, "что обусловлено подозревается в совершении преступлений против правосудия". А решение Верховного суда не сможет остановить судебную реформу. Напомним, в марте 2021 президент отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его освобождения. Зеленский объяснил решение освободить Тупицкого тем, что "работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы".