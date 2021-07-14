Верховный Суд Украины признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Тупицкий был председателем КСУ. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк. "Безусловно, сегодняшнее решение Верховного Суда по Тупицкого самом деле вовсе не о Тупицкого. Оно гораздо шире. Оно о сопротивлении неизбежному", — заявил он. По его словам, данное решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. "Без этих законов — коррупцию в судебной ветви власти Украины невозможно победить. С этими законами — в коррумпированных судей просто нет шансов сохранить влияние. Именно поэтому Верховный Суд пытается защитить коррупционную систему. И чтобы реализовать этот сценарий, в том числе понадобился Тупицкий — и именно в Конституционном суде ", — заявил он. Напомним, в марте президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его освобождения. До этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний. После этого Александр Тупицкий подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Он хочет отсудить более 900 000 гривен судейской зарплаты.