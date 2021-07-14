Монобольшинство Верховной Рады приняло решение списать около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате «обнулят» долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго. Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.

Это следует из законопроекта №3508-д, который 14 июля во втором чтении приняли 303 голосами (большинство из которых от «Слуги народа»). Чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца. Стоит отметить, что большая часть долгов накопилась в компаниях, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу (он контролирует целую сеть облгазов и облгазсбытов).

Против принятие документа выступала и часть экспертного сообщества. Например, в гражданской сети Опора заявили, что перед списанием долгов необходимо провести аудит и разобраться, за что хотят заплатить налогами украинцев.

Главные минусы законопроекта:

нет аудита той задолженности, которую решили компенсировать из госбюджета;

в долги входят «температурные коэффициенты» и завышенные нормы потребления. При этом температурные коэффициенты ввели в 2017-м, а в облгазы получат компенсацию с 2015-го.

«Газзбыты должны «Нафтогазу» почти 24 миллиарда грн. В совокупности долги отдельно взятого олигарха Фирташа, облгазов и газзбытов, составляют 62 миллиарда гривен перед НАК «Нафтогаз» и «Укртрансэнерго», – добавили представители фракции «Голос».