Конституционный суд Украины признал конституционным Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом сообщается на сайте КСУ.

Дело рассматривалось по конституционному представлению 51 народного депутата.

Напомним, Конституционное представление относительно этого закона было внесено в КСУ еще 21 июня 2019 года. Нардепы, которые инициировали представление о неконституционности закона, считают, что он дискриминирует русский и другие языки нацменьшинств в Украине.

Они также заявили, что упомянутый закон нарушает конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

