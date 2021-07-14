Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает нужным внести изменения в языковой закон. Он предлагает привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии.

Свое мнение политик озвучил в интервью изданию «Лига.net«.

На вопрос о том, какие именно нужны изменения в закон, Разумков ответил:

«Например, привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии».

Напомним, в декабре 2019-го Венецианская комиссия обнародовала вывод к закону о государственном языке Украины. Согласно нему, Украина должна принять закон о национальных меньшинствах, а пока этого не случилось, перенести выполнение норм закона о языке, которые уже действуют.

Также Украина должна снизить квотные требования к контенту на украинском языке; разрешить физическим лицам использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что нужно начинать применять штрафы за нарушение языкового закона именно к чиновникам и депутатам.

Как мы уже рассказывали ранее, Конституционный суд Украины признал конституционным Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

А с 16 июля на телевидении будет больше сериалов и фильмов на украинском языке, депутаты, скорее всего, уже не будут возвращаться к вопросам киноиндустрии в Раде.