В четверг, 15 июля, на большей части Украины сохранится сухая и жаркая погода. Кратковременные дожди и грозы пройдут в Карпатах и Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Дневная температура на большей части Украины будет составлять от 31 до 35 градусов, ночью — от 18 до 22 тепла. В течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Днем в Карпатах и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура в день в этих регионах составит от 29 до 34, ночью — 17-20 градусов. Как отметили в Укргидрометцентре, причиной жары стал северо-восточный антициклон. Он постепенно теряет свою мощность. Однако из-за него на территории Украины сохраняется повышенное давление и поэтому сухая и жаркая погода будет преобладать. Напомним, ранее ДСНС Украины предупредила об угрозе подъема уровня воды в верховьях и на малых водотоках Закарпатья. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.