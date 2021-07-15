Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на пятницу, 16 июля.

По ее словам, адская жара задержится. 16 июля воздух прогреется до 30-37 градусов. Несмотря на то, что в Украине господствует антициклон, локальные дожди завтра возможны в западных, северных областях, в Харьковской и Винницкой.

В Киеве пятницу ожидается снова жаркой, + 32 + 35 градусов. Без существенных осадков.

Жара начнет спадать только 20 июля и то местами, на юге и востоке будут преобладать высокие градусы.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Новое исследование говорит, что изменение климата и повышение уровня моря в настоящее время приближают момент уничтожения половины песчаных пляжей мира к 2100 году.