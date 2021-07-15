Верховная Рада 15 июля поддержала отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

За такое решение проголосовал 291 народный депутат. Против проголосовали только 4 внефракционных депутата и трое представителей «Батькивщины».

Напомним, о том, что Арсен Аваков уходит в отставку, стало известно 13 июля. Чиновник официально сообщил о своем решении. Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в ближайшее время будут уволены министр юстиции Денис Малюська и министр обороны Андрей Таран.