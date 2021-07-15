Верховная Рада приняла законопроект об онлайн-прописку украинский. Народные депутаты поддержали в первом чтении проект закона №5463. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета. "За" проголосовал 251 депутат. Закон вводит декларацию и регистрации места проживания в электронной форме. В документе объясняется разница между понятиями. Согласно проекту, место проживания декларируется в: жилье, которое находится в частной собственности; жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.). А место проживания зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащего приватизации, и в служебном жилье. В законе прописан перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования / регистрации места жительства. Запрещается требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, чем предусмотренных этим законопроектом, документов. В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что принятый законопроект окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства в ID-карты. "Вместо хождения по нескольким учреждениях и месяца ожидания — 10 минут на заполнение заявления и сутки на ее обработки. Также регистрация не будет влиять на жизненные ситуации вроде оформления пенсии или получения медицинской помощи", — заверили в министерстве. Воспользоваться услугой очень легко. На портале "Действие" гражданин может выбрать пункт "Регистрация места проживания" и заполнить заявление. "Владелец жилья, где вы живете, подтвердит запрос и позволит зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена в течение суток ", — сообщили в ведомстве. Напомним, в конце июня комитет по правам человека рекомендовал ВР принять законопроект об онлайн-прописку украинский. Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Раде разрешить Украинский получать прописку онлайн и убрать с их паспортов штамп о месте проживания, что предусмотрено в законопроекте №5463.