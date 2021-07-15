Даша Астафьева регулярно балует поклонников пикантными фотосетами и интригует намеками о своей личной жизни. Однако под свежими фото артистка подняла весьма серьезную тему травли и критики и выразила поддержку всем, кто с этим столкнулся. В своем Instagram певица и модель опубликовала эффектные кадры в стильном брючном костюме и сделала личное признание. На фото фигуриста красавица отражена в черном топе без бретелек, а также сером в полоску костюме оверсайз — брюках и пиджаке. На одном из фото Астафьева чувственно выгнула спину, демонстрируя тонкую талию. Даша отметила, что не раз в своей жизни слышала вслед суждения разных людей и их советы, что и как ей лучше делать. "У тебя не получится, ты некрасивый / слабый, неформат / откровенный / НЕ талантливый блаблабла. Если бы на моей спине были татуировки слов, которые я слышала вслед перед важнейшими событиями в своей жизни," Войну и мир "пришлось бы двигать в списке одного длинных произведений. Думаю вы знаете, о чем я … ", — поделилась звезда.

Даша Астафьева похвасталась стильным луком в костюме оверсайз (фото: instagram.com/da_astafieva) Артистка выразила поддержку всем, кто столкнулся с критикой. Хейт или травлей и призвала не бояться перемен. "Это" магия человеческой душонки "(ни в коем случае не души) брать на себя ответственность советовать там, где тебя не просят, и давать свои суждения, часто основанные на личном, скудном опыте в поросячьем мире … поросячьи, потому что это свинская судьба — принимать помои и выдавать их, не переваривая. Я пишу это, потому что хочу поддержать тех, кто на пути больших и важных изменений в своем или чужом жизни. кто, встречаясь с взглядом родным, умеет сделать лучше без слов. Я здесь . На краю, откуда прыгнуть страшно, но попробовать стоит! " — зарядила мотивацией Астафьева. Фолловеры благодарят Даши мудрость и вдохновение и восхищаются ее красотой — как тела, так и души. Сильно! Как правильно сказано … Спасибо! Это так вовремя, и так в точку … впрочем, у Вас, Даш, так всегда! Любви и гармонии чувственно Спасибо, Даша! До слез Классная, сексуальная, неординарная, неповторимая Даша Это красивая мотивация, которую я видела Мудро, спасибо Спасибо, Дашуль. Очень вдохновляющие слова Даша, прекрасно написано — так и есть !!! Какие сильные слова Красавица. Спасибо за мотивацию и именно в данную минуту попался Ваш пост Напомним, ранее Даша Астафьева без белья загадочно заговорила о мужчине рядом.