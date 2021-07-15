В Министерство иностранных дел Эстонии вызвали посла России Александра Петрова. Ему вручили ноту о том, что дипломат российского посольства объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии. "Это сделано в ответ на высылку нашего консула из России, согласно международной дипломатической практики и на основе взаимности. Мы надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях", — говорится в сообщении. При этом в зовнишньодипломатичному ведомстве выразили сожаление, что Россия заняла "недружественное линию" в отношениях с Евросоюзом и его государствами-членами. Напомним, 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путь к конфронтации. Кроме того, 7 июля Россия заявила, что высылает Марта Лятте из страны за якобы шпионаж.