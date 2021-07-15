В Министерстве юстиции назвали самые популярные и оригинальные имена, которым называли украинцы своих детей в 2021 году. Так, девушек чаще всего называли Анна и София, а мальчиков — Артем и Александр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минюста. По информации ведомства, за последние полгода самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали: среди девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина; среди мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий. Нередко украинцы прибегали к использованию оригинальных имен. Так, среди трендовых редких имен 2021 являются: для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослава. для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда , Мелодисон, Ильинка, Аврора.