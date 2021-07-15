Министерство здравоохранения не исключает вероятность введения нового локдауна осенью.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Украине есть возможность не допустить нового локдауна:

«И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам — родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни».

По его словам, если в Украине люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения будет некритичным.

Он также добавил, если уязвимые группы (люди старшего и пожилого возраста) будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев, власти будут оценивать две составляющих: потенциального воздействия на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз с 15 июля может открыться для туристов из Украины.

На пограничном переходе Гребенное задержали пятерых украинцев, которые намеревались въехать в Польшу с поддельными сертификатами о прививках против COVID-19.