14 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Неподалеку от населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра. Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Водяного противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Красногоровки вражеские войска применяли минометы 120-го калибра. В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Возле Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В районе Новотошковского российские оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого удовлетворительное, другого – средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 15 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

13 июля под обстрелом на Донбассе погиб 38-летний Андрей Беляев («Белый»). Мужчина родом из Никополя, ушел на фронт добровольцем еще в 2014 году.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила, что стороны не демонстрируют готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня на Донбассе.