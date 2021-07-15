14 июля на острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна.

Как сообщает ANSA, облако пепла было видно на высоте шесть километров вблизи Катании.

Ученые говорят, что это был последний «пароксизм» (усиление) в новой фазе вулканической деятельности Этны, которая началась в середине февраля. Итальянский Институт вулканологии INGV также сообщил, что нашел «сердце» вулкана, которое способствует активности и увеличению энергии внутри вулкана.

Напомним, Этна — самый высокий и самый активный вулкан Европы. На горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.

https://www.youtube.com/watch?v=PzGR7so2kRU

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В Исландии проснулся вулкан, который спал шесть тысяч лет.

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