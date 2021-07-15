Национальное агентство по предупреждению коррупции (Назка) обратилось в Шевченковский райсуд Киева с иском о разрыве контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и председателем правления Юрием Витренко. Свое требование агентство объясняет тем, что ранее выявленные нарушения не были устранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Назка. Сообщается, что ранее Назка выявило, что подписание контракта с Витренко нарушает положения закона о предотвращении коррупции, поскольку тот ранее работал в должности заместителя министра энергетики и исполнял обязанности главы министерства, при этом влияя на "Нафтогаз". После этого Назка направляло предписания в Кабинет министров и наблюдательном совете "Нафтогаза" с требованием расторгнуть контракт, но этого до сих пор не произошло. "Именно поэтому Назка обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п.2 ст. 26)", — говорится в сообщении. При этом в агентстве подчеркивают, что представители правительства и сам Витренко подчеркивали необходимость представления такого иска, хотя устранить нарушения в случае конфликта интересов обязаны и без решения суда. Кроме того, председателю наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд направили письмо с разъяснением, как наблюдательный совет устранить нарушения закона. Напомним, ранее Окружной административный суд Киева заблокировал оба предписания с требованием освободить Витренко.