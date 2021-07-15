На Германию обрушился настоящий потоп — мощный ливень затопил нижние этажи жилых домов и дороги, а ветер разрушал деревья. Особенно пострадала федеральная земля в составе ФРГ — Саксония.

Телеканал SWR сообщает о 7 погибших, пропали без вести 50-60 человек.

Спасатели уже предупредили, что из-за дождей вскоре начнут выходить из берегов реки.

По данным издания, в городе Йештадт мужчина пропал без вести после того, как его дом затопило. В полиции добавили, что точное число пропавших без вести не установлено. В районе Арвайлер погибли по меньшей мере четыре человека. В городе Аденау в районе Айфель Битбург-Прюм из-за подтоплений обрушились шесть домов, еще несколько домов находятся под угрозой обрушения. Жители подтопленного района поднялись на крыши домов и ждут помощи спасателей. Там пять человек находятся в доме, который полностью окружен водой.

https://www.youtube.com/watch?v=P5T4xPzpwlU&t=23s

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

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