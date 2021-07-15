В Саудовской Аравии арестовали около 120 человек, подозреваемых в снабжении и приобретении поддельных вакцин и сертификатов. Сейчас в стране усилили контроль за хадж, который запланирован на 17 июля. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Согласно данным следствия, к распространению поддельных вакцин и сертификатов причастны: 9 сотрудников Минздрава; 9 граждан Саудовской Аравии; 12 жителей страны; В частности, в приобретении незаконных услуг обвиняются 76 граждан страны и 16 жителей. Известно, что для спроса поддельных сертификатов, обвиняемые использовали рекламу в социальных сетях. Подозреваемые меняли статус инфекции, вакцины и количество доз. Стоит отметить, что начиная с августа в Саудовской Аравии разрешат посещать правительственные здания, учебные и развлекательные заведения, пользоваться общественным транспортом исключительно вакцинированным лицам.