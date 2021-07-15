15-летняя школьница зверски убила одноклассника в Житомирской области. Тело парня нашли в заброшенном здании, его связали скотчем и нанесли множественные ножевые ранения.

Как говорится в сюжете ТСН, 14-летний парень исчез накануне. Даниил не пришел вечером домой и родители кинулись на его розыски — сначала по друзьям, родным, знакомым. Телефон парня не отвечал. Утром после безуспешных поисков родные сообщили в полицию. Через три часа парня нашли мертвым в подвале заброшенного здания. Его тело было привалено кучей кирпичей, а руки — связаны скотчем.

Полиция уже установила, что накануне смерти парень гулял вместе с 15-летней одноклассницей из соседнего села. Девушка сначала призналась, что Даниил случайно упал со ступенек и умер, но затем она сообщила, что сама его убила. При этом, как заявили в полиции, она отмечала, готовилась к убийству. С собой взяла скотч, канцелярский нож.

Девушка сама показала места, где спрятала орудия, которым наносила удары.

В гимназии, где учились дети, говорят, что они не дружили, но и не враждовали. Девушка из многодетной семьи, которая считается благополучной. В то, что школьница сам могла убить одноклассника спортсмена, в учебном заведении не верят.

Правоохранители продолжают расследовать жуткое убийство 8-летнего Ибрагима Оглы. Напомним, в июне в городе Покров Днепропетровской области был задержан мужчина, который убил 8-летнего мальчика и спрятал его тело в канализационном коллекторе.

В Никополе задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. Анастасия Карнаух пропала еще 14-го июня, и после пятидневных поисков была обнаружена мертвой в промышленной зоне в кустах.