Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, которого 15 июля отправили в отставку, не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Харькова.

Соответствующую информацию озвучил источник из окружения экс-главы МВД, передает «Страна«.

Внеочередные выборы городского главы Харькова пройдут 31 октября. По мнению главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко, лучший кандидат на эту должность — Арсен Аваков.

Напомним, 13 июля стало известно, что Аваков написал заявление об отставке. Произошло это вскоре после того, как Аваков разместил в своем Твиттере фото с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом.

А сегодня, Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

Как мы уже рассказывали ранее, украинский журналист Дмитрий Гордон, в ближайшее время будут уволены министр юстиции Денис Малюська и министр обороны Андрей Таран.