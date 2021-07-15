В ближайшие выходные будет открыто движение отремонтированным правым проездом автомагистрали "Киев — Борисполь" в рамках президентской программы "Большая стройка". Работы на этой части трассы завершают в рекордные сроки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. "Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне. В рекордные сроки, а именно за три недели, завершен прав проезд, который вот-вот уже будет открыт для водителей. Всю же дорогу планируем открыть уже в конце августа", — подчеркнул Тимошенко , который занимается координацией программы "Большая стройка". Он сообщил, что по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского к 30-й годовщине Независимости завершат еще ряд крупных проектов, среди которых маршрут "Киев — Кишинев", Южный обход Днепра, "дорога Единства" "Стрый — Изварино", дорога в Закарпатье Н 13 "Львов — Самбор — Ужгород" и другие. В ближайшие выходные открываем движение обновленным правым проездом маршруту Киев — Борисполь Сегодня состоялся … Posted by Министерство инфраструктуры Украины on Thursday, July 15, 2021 Бориспольскую трассу, которая ведет к международному аэропорту, обновляют впервые за 17 лет. В дорожных работах занято 150 работников и 164 единиц техники, которые работают в режиме 24/7. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, эта 17-километровый участок генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине — около 85 000 автомобилей в сутки. "Для нас критически важно поддерживать ее в хорошем состоянии — и мы на том этапе, когда эксплуатационного содержания уже не достаточно. После проведения ремонта дорожного покрытия будет служить не менее 10 лет. Также для контроля за перегрузкой в рамках проекту здесь установим площадка взвешивания-в-движении ", — заявил Кубраков. Он подчеркнул, что международный аэропорт "Борисполь" и маршрут от него в столицу — это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому стоит задача сделать их образцовыми. По плану работ, в воскресенье, 18 июля, будет открыт для движения после ремонта правый проезд дороги, а на левом начнут дорожные работы. Напомним, недавно Кирилл Тимошенко рассказал, что по программе президента "Большая стройка" в этом году начинается реконструкция аэропортов Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы, Днепра, Херсона.