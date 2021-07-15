Главная героиня второго сезона романтического шоу "Холостячка", певица Злата Огневич часто делится с поклонниками своими принципами и секретами, а также рассказывает, чего ждет от отношений с мужчиной. При этом важно и самой отвечать — так, артистка назвала главные правила уверенной в себе женщины. О том, какая она и чего не должна делать, звезда рассказала в своем Instagram. Злата сопроводила публикацию чувственным фото, на котором она изображена, когда сидит у стены. На певице — белоснежное платье-рубашка, прозрачные чулки и босоножки на каблуках. Она игриво положила ногу на ногу, подперла голову рукой и томно открыла губы.

Злата Огневич продемонстрировала сексапильный образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich) "Чего не делает зрелая и уверенная в себе женщина: 1. Выбирает себе, если речь заходит о личных межи2. Умеет благодарить даже за горький опыт отношений, но телефоны прежнему не зберигае3. Не жалейте себя, даже если очень хочется. Это признак слабости. зрелая женщина — это сильная женщина! 4. не собирает в себе образы. это яд, который мешает радоваться жизни и знакомиться с новыми людьми5. зрелая женщина никому ничего не должна и понимает, что ей тоже никто не виноват. Жизнь слишком прекрасна и коротка, чтобы пытаться соответствовать чужим очикуванням6. не осуждает своего мужа, она его принимает полностью и не идеализуе7. принимает себя в любом состоянии, в том числе-разные эмоции. Слиться и ненавидеть — очень даже нормально8. она не молчит о том, не нравится и называет вещи своими именами. Такая женщина предпочитает диалог вместо игры в "Угадай, а я сейчас думаю" 9. Она не заставляет выбирать партнера между ней или друзьями, любимым хобби. Потому что уважает личные границы близкого человека10. и еще . Зрелая жен ка берет на себя ответственность за свою жизнь и поступки. Пусть даже они будут сумасшедшие, непредсказуемые, это — личный выбор ", — написала Огневич. Ранее Злата Огневич поделилась лайфхак, как избавиться от парня на первом свидании.