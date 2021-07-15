В Украине изменили условия хранения вакцины Pfizer от коронавируса по просьбе компании-производителя. Теперь ее можно хранить при температуре от +2 до +8 в течение месяца, а не пяти дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. Сообщается, что в мае 2021 года после серии новых исследований производитель вакцины Pfizer обратился к регуляторам в сфере здравоохранения с просьбой ослабить требования к холодовой цепи и позволить хранить неразведенный препарат при температуре от +2 до +8 в течение месяца. Европейский, британский и американские регуляторы уже изменили требования к хранению вакцины в своих странах. 24 июня Министерство здравоохранения Украины также получило официальное письмо от Pfizer Export BV с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи. МОЗ рассмотрел его и позволил после размораживания хранить неразведенную вакцину при температуре от +2 до +8 в течение 31 дня. "Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021", — говорится в сообщении. Также сообщается, что инструкция к новым партияй вакцины уже содержит обновленные требования к температуре хранения. Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за нарушения холодовой цепи испортились почти 10 000 доз вакцины Pfizer. МОЗ заявил, что проведет расследование.