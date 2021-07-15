Число абортов в Украине составляет 22-25 случаев в расчете на 100 живорождений. То есть, приблизительно одна пятая часть беременностей в Украине прерывается путем аборта.

Об этом «Стране» сообщила заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило.

При этом, по словам демографа, частота абортов в Украине за годы независимости существенно снижается. Но все равно частота абортов в Украине выше, чем на Западе:

«За 30 лет независимости количество абортов падает. Растет контрацептивная культура, доступна информация секспросветительского характера. В 1990-е годы был период, когда число абортов в стране превосходило число рождений. Сейчас ситуация иная, хотя частота абортов в сравнении, например, с Канадой или Францией, в Украине все равно остается выше».

Накануне UNICEF сообщила, что в Украине больше всего голодающих людей среди всех стран Европы — в нашей стране недоедают 9,8 миллиона жителей.

Верховная Рада приняла решение запретить продажу лекарственных препаратов детям до 14 лет.

