В Шостке (Сумская область) женщина нашла клеща в зубной пломбе. Из-за этого ей диагностировали болезнь Лайма (клещевой боррелиоз).

Об этом пишет shostka.info.

По ее словам, в прошлом году она лечила зуб в частной стоматологии, где ей и поставили пломбу. После этого также посещала и государственного врача в стоматологической поликлинике.

На прошлой неделе женщина снова посетила частного стоматолога, но уже в другой клинике. Пациентке убрали пломбу и нашли под ней мертвого клеща. Анализ крови на клещевой боррелиоз показал положительный результат.

Оказалось, что женщина перенесла болезнь в легкой форме. При этом она признается, что ранее испытывала недомогание, была повышенная температура, боли в коленном суставе, которые не уходили после приема обезболивающих таблеток, нарушение кальциевого обмена. Несмотря на эти симптомы, она не обращалась в больницу.

Женщина связалась с частной клиникой, где ей поставили пломбу. По словам пациентки, врач «очень рассердилась» из-за обвинений и заявила, что «работает десятки лет». Медик предположила, что клещ мог проникнуть через десну.

