В пятницу, 16 июля, в нескольких регионов Украины придет облачная погода. Синоптики не исключают кратковременные дожди и грозы.

Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

«Антициклон постепенно рушится, неустойчивость атмосферы усиливается, соответственно завтра в определенных регионах в дневные часы на небе будет больше кучевых облаков, иногда с кратковременными дождями», — прогнозируют синоптики.

15 июля в целом в Украине будет без осадков. Однако днем в северных, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер будет переменным, 3-5 м/с.

Температура ночью составит +18 +23 градуса, а днем +30 +35. В Карпатах обещают +23-28 градусов днем и +11 +16 ночью.

Как мы уже рассказывали ранее, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.

Тем временем, на Германию обрушился настоящий потоп — мощный ливень затопил нижние этажи жилых домов и дороги, а ветер разрушал деревья. Особенно пострадала федеральная земля в составе ФРГ — Саксония.