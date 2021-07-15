В Харьков доставили партию испорченной вакцины от Pfizer-BioNTech — контейнер прибыл без специальных холодовых элементов, из-за чего хранился при плюсовой температуре.

Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. Он уточнил, что получил соответствующее видео от коллег из Гослекслужбы.

На кадрах распаковывают контейнер с вакцинами, который прибыл в Харьков. На записи видно, что вакцина Pfizer поступила без холодовых элементов. А внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в длительный период времени.

Как известно, производитель заявляет, что вакцину нужно держать в специальном температурном режиме — от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию.

В департаменте здравоохранения облгосадминистрации отметили, что получение каждой партии фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП «Укрмедпостач». И 30 июня ГП «Укрмедпостач» поставили на склад 21 тысяч 600 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, но при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9 360 доз):

«Харьковская областная государственная администрация вместе с Департаментом здравоохранения следит за соблюдением всех требований транспортировки и хранения доз вакцин и ни в коем случае не допустит использования просроченных вакцин и вакцин с нарушением холодовой цепи транспортировки для вакцинации».

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