В Киеве сегодня произошло столкновение под Верховной Радой. Там сегодня протестовали против внесения изменений в закон о языке. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия. По словам корреспондента, силовики попытались задержать одного из участников акции протеста, который разбросал деньги возле здания парламента. В результате попытки задержания между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка. Силовикам все же удалось извлечь активиста из толпы, но затем его отпустили. Сейчас ситуация под зданием Совета спокойная. У парламента остается небольшое количество участников акции.

Фото: схватка под Радой сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)