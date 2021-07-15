В Минздраве утверждают, что в Харькове была испорчена не партия вакцин против коронавируса Pfizer, а трекер в контейнере, где она перевозилась.

Соответствующее заявление сделал замминистра по вопросам европейской интеграции Александр Комарида.

«Во время транспортировки вакцины в Харьковскую область и во время ее приема некоторые трекеры показывали неправильную температуру. На уровне области было принято решение вернуть партию вакцина на Национальный склад Госпредприятия Укрмедпостач», — утверждает политик.

Госпредприятие проводит по данному поводу собственное расследование, а Минздрав проведет свою проверку.

«Мы ждем еще некоторые документы, но предварительно можно сказать, что трекеры в термобоксах с вакцинами показывали неправильную температуру. Из-за того, что их технические характеристики не соответствовали условиям использования», — говорит Комарида.

При транспортировке вакцины якобы проводится двойной мониторинг температуры: в боксах и в кузове автомобиля. По предварительным данным, отклонений в температурном режиме в кузове авто найдено не было.

Политик предполагает, что данную партию вакцин еще могут использовать для вакцинации населения после проверки.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине пока нет необходимости вводить обязательную (принудительную) вакцинацию от COVID-19.

Также, Минздрав Украины готовит поощрения для тех, кто вакцинировался от COVID-19.