Городской совет города Сумы ввел комендантский час для детей в возрасте до 16 лет. Им запрещено находиться на улице после 22 часов.

Об этом сообщает Сумской горсовет.

Ограничения касаются пребывания детей в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской территориальной общины.

Запрет будет действовать с 22:00 до 6:00. Однако пребывание детей вне дома в это время возможно в присутствии одного из родителей или же другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

Решение принято с целью профилактики правонарушений среди детей и молодежи, а также для предотвращения употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков.

Министерство здравоохранения не исключает вероятность введения нового локдауна осенью.

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП, которое произошло в районе села Ревное Бориспольского района Киевской области. В ночь на 12 июля там перевернулся Volkswagen Golf, в котором находились 13 человек.