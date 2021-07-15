Верховная Рада приняла решение запретить продажу лекарственных препаратов детям до 14 лет.

За проект закона №5122 проголосовал 341 народный депутат.

В случае сомнения относительно возраста покупателя, фармацевт обязан попросить документ, который подтверждает возраст.

Отметим, в пояснительной записке к закону говорится, за последние месяцы в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи.

Напомним, в Ровно 11-летняя девочка попала в реанимацию после того, как выпила 40 таблеток «Парацетамола».

В Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы».

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предполагал, что смерть школьницы связана с очередным челленджем в интернете. Правоохранители также добавляли, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».

Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел и в Умани, но там две восьмиклассницы наглотались таблеток, якобы не ради участия в челлендже или самоубийства. Зная о случае в Боярке, они выпили заведомо меньшую дозу, чтобы привлечь внимание родных.