Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал правительствам стран не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок. В ВОЗ призвали использовать рискоориентированная подходы, включая тестирование и карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление комитета ВОЗ. "Не требуйте подтверждения вакцинации против COVID — 19 для международных поездок как единственного способа или условия, что позволяет их", — говорится в разделе временных рекомендаций странам-участницам. В ВОЗ отметили, что такая рекомендация дана за ограниченного доступа и несправедливое распределение вакцин от коронавируса в мире. "Странам-участникам следует рассмотреть рискоориентированная подход к упрощению международных поездок", — подчеркнули в организации. В качестве таких мер в ВОЗ предлагают использовать тестирование на коронавирус или карантин, если это целесообразно. Напомним, ранее комитет ВОЗ предупредил о возможной появление и распространение в мире новых, более опасных штаммов коронавируса. Отметим, накануне глава ВОЗ заявил, что мир находится на ранней стадии новой волны пандемии коронавируса.