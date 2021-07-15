Депутаты «Единой России» проводят агитацию перед выборами в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе. В связи с этим, МИД Украина призывает граждан не принимать участие в голосовании.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, в оккупированном Луганске прошел так называемый «Форум граждан России», на котором российские депутаты агитировали украинцев с российскими паспортами голосовать на выборах в Думу:

«Очевидно, что падение рейтингов российской правящей силы на фоне тяжелой эпидемической ситуации в России пытаются компенсировать за счет жителей украинских оккупированных территорий. Некий шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты «поддержки» «Единой России» будет фактически невозможно. Это, в свою очередь, поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса».

МИД Украины рассматривает агитацию российских депутатов в Луганске и незаконную паспортизацию как целенаправленный подрыв мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также демонстративный пример ухода России от своих обязательств в рамках минских соглашений и итогов Парижского саммита лидеров «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, в Приморске Запорожской области вовсю транслируются российские каналы.

Контрразведка СБУ задержала в Кировоградской области гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой.