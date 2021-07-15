В Украине зафиксировано 623 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 387 человек, умерли — 20, выздоровели — 589 человек.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз с 15 июля может открыться для туристов из Украины.

На пограничном переходе Гребенное задержали пятерых украинцев, которые намеревались въехать в Польшу с поддельными сертификатами о прививках против COVID-19.