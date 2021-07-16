Виктория Бекхэм — вдохновляющий пример того, как можно оставаться активной и спортивной, будучи многодетной мамой и занятой бизнесвумен. Новый пост Виктория посвятила очередной коллаборации с Reebok. "Мне очень нравится наша последняя коллекция #ReebokxVictoriaBeckham! Цвета все! Он доступен в интернете и в нашем магазине Dover Street x VB", — сообщила Виктория. И продемонстрировала, как одежда сидит на ней. Беспроигрышное сочетание: Виктория Бекхэм показала стильный образ в духе 70-х

Виктория Бекхэм в новом лугу (фото: instagram.com/victoriabeckham) Виктория позирует на снимках в салатного оттенка леггинсах и топе. В комплекте к ним звезда подобрала черную бейсболку, а также серые кроссовки с зелеными элементами. 47-летняя знаменитость делает Селфи в спортзале, показав при этом свою отличную фигуру. Как известно, жена Дэвида Бекхэма ежедневно уделяет спорту минимум час. По словам бизнесвумен и многодетной мамы, чаще всего ей удается выкроить время на себя рано утром, пока остальные члены семьи спят. Среди фанатов поднялась дискуссия, насколько хорошо выглядит Виктория: "О мой бог, ты выглядишь потрясающе!", "Отличный образ", "Ты действительно просто не стареешь! Огонь", "Этот цвет просто потрясающий", "Ты супер", — засыпали ее комплиментами. Также Виктория недавно показывала свое архивное фото с молодости, на котором позирует в микрошорты.