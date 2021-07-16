Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 17-18 июля — жара задержится, возможны местами локальные дожди и грозы.

По ее словам, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается 30-35 градусов:

«В ближайшие выходные отдельные локальные дожди и грозы ожидаются практически повсеместно, кроме южной части Украины … На следующей неделе дождей будет больше».

В Киеве 17-18 июля будет жарко до 34 градусов, возможны отдельные локальные дожди в районах.

В понедельник существенное ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник, 20 июля, прохладные воздух распространится дальше по стране. Жарко будет на юге и востоке.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о возможном подъеме уровней воды в реках Украины. Напомним, из-за наводнений в Германии и Бельгии погибли десятки человек, свыше тысячи считаются пропавшими.