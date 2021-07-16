15 июля в Вашингтоне состоялись переговоры президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Лидеры держав заявили, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, несмотря на работу «Северного потока — 2«.

Меркель в ходе переговоров заявила, что Германия и Еврокомиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между Украиной и РФ до 2024 года:

«Мы приложили много усилий, не только Германия, но и вся Европейская комиссия, чтобы мы смогли выработать с Россией и Украиной договор, который гарантирует продолжение газового транзита до 2024 года. И мое основное предположение заключается в том, что после этого подобные газовые поставки будут возможны».

Она также добавила, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа:

«Хочу сказать четко: в нашем понимание было и есть, и остается, что Украина остается транзитной страной для природного газа, что у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером. Это значит, что для меня «Северный поток — 2″ является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину».

В случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину Россию могут наказать.

«У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить. Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма. Но я не хочу здесь заниматься спекуляциями, хочу только сказать, что мы все, включая наши профильные ведомства, говорим о том, какие возможности для реакции мы имеем. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — заявила Меркель.

Президент США Джо Байден в свою очередь подчеркнул, что США и Германия запускают партнерство в сфере климата и энергетики, которое будет направлено на помощь странам Центральной Европы, в том числе и Украине.

Детали уточнять он не стал. Пока что известно, что Белый дом обнародовал материалы, в которых указываются три основные области сотрудничества: взаимодействие в борьбе с климатическими изменениями (потеплением), сотрудничество по разработке и внедрению «критически важных энергетических технологий», содействие развитию устойчивой энергетики в развивающихся экономиках.

«Канцлер Меркель и я дали указания нашим командам рассмотреть практические меры, которые мы можем совместно принять, о том, укреплена или нет энергетическая безопасность Европы и Украины. Мы будем исходить из российских действий. Мы посмотрим», – заключил Байден.

Как ранее заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер отмечал, что российский газопровод «Северный поток-2» подрывает безопасность не только Украины, но и других стран Восточной Европы.