В рамках операции по зачистке от "радикально настроенных лиц", белорусские силовики провели ряд обысков в подписчиков оппозиционных Telegram-каналов. Правоохранители сообщили о якобы изъятия оружия и наркотических средств. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.

По словам заместителя начальника следственного управления КГБ Константина Бычек, белорусские силовики провели обыски в активных подписчиков оппозиционных Telegram-каналов, таких как: "ГСБ", "Буслы ляцяць", EXOMON.

"Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика", — добавил Бычек.

У задержанных обнаружили якобы доказательства их причастности к организации групповых действий, грубо нарушающих порядок и участие в них, а также к разжиганию социальной розни.