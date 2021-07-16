В сети появились первые снимки пассажирского самолета Ан-28, пропавшего с радаров в Томской области, а затем совершил жесткую посадку. На кадрах видно, что борт перевернулся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash Siberia. "Сам борт перевернулся, от удара о землю сильно пострадали стойки шасси", — говорится в сообщении. Как отмечают в СМИ, на месте аварии медики зафиксировали у пассажиров в основном удары и ссадины. Указано, что всех пассажиров были отправлены в Томской больницы, куда экстренно вызвали весь штат медперсонала. Позже в российских СМИ сообщили, что на борту самолета находилось не 19, а 18 пассажиров.

Фото жесткой посадки пропавшего в России самолета (t.me/Mash Siberia)

Фото: командир Ан-28 Анатолий Прытков (t.me/Mash Siberia) Напомним, сегодня в России пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. Он летел из города Кедровый в Томск. После чего в Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу самолета. Впоследствии пропавший Ан-28 было найдено, он совершил жесткую посадку. На борту самолета находилось 18 человек. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения самолета Ан-28 с радаров.