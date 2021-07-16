Верховная Рада 15 июля поддержала отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Его место может занять нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский, ему должность предложил сам президент Владимир Зеленский.

Напомним, о том, что Арсен Аваков уходит в отставку, стало известно 13 июля. Чиновник официально сообщил о своем решении. Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в ближайшее время будут уволены министр юстиции Денис Малюська и министр обороны Андрей Таран.

РБК-Украина напоминает, что Монастырский присоединился к команде президента еще в период президентской кампании.

Будущего главу МВД считают близким к предыдущему шефу этого ведомства Арсену Авакова. Эта связь могла бы стать лишним подтверждением того, что в ОП избрали мирный путь транзита власти. Сам же Монастырский эту привязку отрицает и заявляет, что до избрания в Раду виделся с бывшим министром всего лишь несколько раз.

Раньше в интервью Монастырский допускал, что одним из поводов для отставки Авакова может стать развал дела убитого журналиста Павла Шеремета.

Денис Монастырский, 41 год, родился в Хмельницком. Окончил юридический факультет в Хмельницком университете управления и права. Там же и преподавал после учебы. Имеет научную степень кандидата юридических наук.

Работал юристом в компаниях «Hillmont Partners», «Global Ties KC» и «Лигал Консалтинг». Основатель Подольского молодежного культурного объединения «В будущее через культуру».

В парламенте предыдущего созыва Монастырский значился помощником Антона Геращенко – близкого соратника Авакова. По окончанию своей депутатской каденции Геращенко стал замминистра внутренних дел. Этот факт биографии Монастырского был одним из поводов для того, чтобы его связывали с Аваковым.

До избрания в Раду Монастырский также был экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы в Украинском институте будущего, где Геращенко – один из основателей. Также он был секретарем конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований, которая в конечном счете избрала директором Романа Трубу и его замов – Ольгу Варченко и Александра Буряка.

Весной 2019-го, во время своей избирательной кампании Зеленский представил его как эксперта по вопросам реформирования правоохранительной системы.