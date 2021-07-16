Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко обсудил представителями Лондонской фондовой биржи приватизации государственных банков Украины. Акции банков могут разместить на бирже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Шевченко в Facebook. "Вчера состоялась встреча с представителями Лондонской фондовой биржи, посвященная приватизации украинских государственных банков", — написал он. Как отметил Шевченко, сейчас в Украине четыре государственные банки, которые также являются крупнейшими в стране банковскими учреждениями. "Уменьшение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году является стратегической общей целью НБУ и правительства. Несомненно, это поможет украинской банковской системе стать более независимой и будет способствовать работе на конкурентных условиях", — добавил он. По его словам, первым шагом нашей программы приватизации было уменьшение непрацючих активов в банках с 48,47% (на 1 июля 2020) до 37,85% (на 1 июня 2021). "Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные мероприятия с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов их приватизации", — добавил Шевченко. Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.