Украинский сертификат о вакцинации согласились признать несколько стран Европы и Министерство иностранных дел работает над расширением географии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.

Он напомнил, что украинские сертификаты вакцинации начали работать с 1 июля.

«Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру… Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты», — сказал Шмигаль.

Премьер добавил, что цель ближайшего времени — расширить действие географии сертификатов.

На пограничном переходе Гребенное задержали пятерых украинцев, которые намеревались въехать в Польшу с поддельными сертификатами о прививках против COVID-19.

В Саудовской Аравии арестовали около 120 человек, подозреваемых в снабжении и приобретении поддельных вакцин и сертификатов.