Киев начал готовиться к третьей волне эпидемии COVID-19. Соответствующее решение принял местный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию. В частности, городская власть поручила проработать вопрос увеличения количества реаниматологические коек в больницах, определенных для приема больных с подозрением на COVID-19. Согласно протоколу, больницы, включенные во вторую волну госпитальных баз приема больных СOVID-19, должны подготовиться к приему пациентов во время третьей волны эпидемии. В частности, обеспечить подвод кислорода, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты. Кроме того, руководство предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры вновь просят составить список работников, которым могут потребоваться специальные пропуска на проезд в общественном транспорте в случае усиления карантина.