Футбольные клубы Украинской премьер-лиги на следующий сезон должны нанести на игровую форму слоганы "Слава Украине" и "Героям слава". Слоганы размещаться на большой эмблеме Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регламент УПЛ на сезон 2021/2022 годов. Сообщается, что большую эмблему УАФ нужно разместить на футболке спереди между логотип клуба и логотип производителя экипировки на уровне середины плеча. Требование распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка. Напомним, эмблема УАФ была утверждена после того, как слоганам "Слава Украине" и "Героям слава" присвоили футбольный статус. Это произошло накануне Евро-2020, когда УЕФА обязал убрать из формы национальной сборной надпись "Героям слава".