Дмитрий Свичинский из Одессы, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию, получил в американской больнице дорогой укол в мире. самый дорогой Об этом сообщили в "Дети мы успеем" — кампании в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией в Украине. Так, теперь малышу осталось пройти двухмесячный курс реабилитации. Сейчас Дмитрий вместе с родителями находится в детской больнице в Сан-Антонио (США). Укол препаратом Zolgensma мальчик получил 16 июля. По словам папы малыша Виталия Свичинский, что перед уколом он проходил все необходимые обследования. На укол для Дмитрия украинцы собрали 2,05 миллиона долларов. Как рассказали родители ребенка, сумму, не хватало для приобретения Zolgensma, на счет перевел анонимный благодетель. Также на странице кампании отмечают, что курс лечения в американской больнице стоит на 250 000 долларов дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине.

Фото: Дмитрий из Украины получил самый дорогой укол в мире (facebook.com/Діти мы успеем) В комментариях пользователи желают здоровья малышу и скорейшего выздоровления. Лучшая новость! Пусть все становится на свои места и Дима с родителями возвращаются к полноценной жизни; Поздравляю! Пусть Дима выздоравливает и станет талисманом для детишек больных СМА! Чтобы они выздоровели! А родителям малыша уважение; Супер, мурашки по коже от этой счастливой новости! Искренне рады за Диму и семью! Теперь вперед радоваться жизни и наслаждаться солнечными моментами яркого детства! Маленьком Герою успехов, а всем волшебникам, которые присоединились и помогали искренняя благодарность за открытые сердца и неравнодушие; Слава Богу! Малыш расти здоровый, а вы родители молодцы, что боролись до последнего вздоха своего сыночка; Пусть все дети на планете будут здоровы. Мои искренние поздравления, скорейшего выздоровления и возвращения домой. Ранее мы сообщали, что на Закарпатье девочка спасла четверых детей от наводнения. Также в Ужгороде школьник упал с перил набережной.