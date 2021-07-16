В Верховной Раде подрались народный депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко и «Слуга народа» Николай Сольский.

Как сообщают СМИ, нардепы стояли и разговаривали, после чего последовал удар — нардеп от «Батькивщины» ударил кулаком в лицо представителя пропрезидентской партии.

Затем Ивченко и Сольский сразу разошлись. Между ними стали нардепы для предотвращение обострения конфликта.

Напомним, не так давно народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко подрался в столовой Верховной Рады со своим коллегой по фракции Александром Куницким.

В Киеве перед зданием Верховной Рады произошли столкновения между копами и ветеранами силовых структур.