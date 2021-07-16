В августе 2021 в Украине практически не будет дождей, а вот жара будет практически все дни. Такой неутешительный прогноз озвучил изданию «Сегодня» народный синоптик Леонид Горбань. "Серпень окажется противоположностью июлю: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой", — рассказал синоптик. По его словам, к середине месяца нас ждет жара в 40 градусов без облаков. А вот к концу августа лето попрощается с Украинской проливным дождем. "К середине месяца днем ожидается во +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго" запахнет осенью ", температура на два-три дня резко снизится до + 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26 +28 градусов — и лето закончится, попрощавшись проливным дождем ", — отметил Горбань. Прогноз на осень Также эксперт спрогнозировал погоду и на ближайшую осень. Нас ждет первый теплый месяц сезона, а затем похолодание. "Если коротко — то в сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады сентября возможно два-три дня" бабьего лета ". Холодный, но сухой октябре порадует длительным" бабьим летом "в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег ", — резюмировал Горбань. Напомним, что ранее Горбань рассказал, что в Украине первые морозы могут ударить уже в октябре, а в ноябре предполагается снег. Зима 2021-2022 должна быть морозной и снежной.