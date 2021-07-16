Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12-16 июля 2021 не покупал валюту на межбанковском рынке. При этом он также не продавал доллары на межбанке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ. Таким образом, НБУ отказался от валютных интервенций после того, как в течение шести недель выходил на межбанк с покупкой (иногда с продажей) валюты. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 993,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 823,80 млн долларов. Отметим, глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил, что на межбанковском валютном рынке спрос превышает предложение. Однако курс находится в боковом тренде около 27,30 гривен. Как сообщало РБК-Украина, в декабря 2020 года НБУ утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций, который определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.